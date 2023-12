XV de France : La grande annonce de Ntamack !

Arnaud De Kanel

Victime d'une rupture du ligament croisé avec le XV de France, Romain Ntamack avait été contraint de renoncer à la Coupe du monde. Eloigné des terrains depuis le mois d'août, l'ouvreur poursuit sa rééducation et il est même en avance sur les temps de passage selon ses dires. Il a même évoqué une date de retour : «fin mars, début avril».

C'était le drame tant redouté par tous les fans du XV de France. Lors d'un match de préparation à la Coupe du monde, Romain Ntamack, élément essentiel du système Fabien Galthié, était victime d'une rupture du ligament croisé. Une grosse blessure qui l'a logiquement obligé à déclarer forfait pour le Mondial. Il faudra encore patienter pour le revoir sur les terrains même s'il est en avance dans son processus de rééducation.



«Je ressens déjà l’envie de jouer»

« J’ai repris la course aujourd’hui même (ce mardi). C’était sur tapis roulant et à 70% du poids du corps. C’est une étape importante. Je n’avais pas de doute car, jusque-là, tout s’est bien passé, tous les feux sont au vert et je suis même en avance sur les temps de passage établis par les médecins. Mais je fais attention car je ne veux pas brûler les étapes. (...) Qu'est-ce qui est le plus dur moralement ? Il y a des interrogations avant l’opération, puis on fonce ensuite. On bosse tellement qu’on ne voit pas les journées passer et on est fatigué le soir. Aujourd’hui, en revanche, je regarde les matchs et je ressens déjà l’envie de jouer. C’est ce qui est le plus dur. Mais je suis bien entouré et cela me donne de la force », a confié l'ouvreur du XV de France dans un entretien accordé au Parisien la semaine passée. L'occasion également de faire une grande annonce sur une potentielle date de retour.

«Je serai prêt fin mars, début avril»