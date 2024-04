XV de France : Alldritt se lâche sur le grand retour de Dupont

Arnaud De Kanel

Absent du Tournoi des 6 Nations pour préparer les JO de Paris 2024 avec France 7, Antoine Dupont fera son retour avec le XV de France dès que possible. Pendant son absence, c'est Grégory Alldritt qui avait récupéré le brassard de capitaine mais le Rochelais n'en fait pas une obsession et se dit prêt à le redonner à Dupont.

Il y a un XV de France avec et un XV de France sans Antoine Dupont comme on a pu le voir durant le Tournoi des 6 Nations. Sans leur guide, les joueurs de Fabien Galthié ont rencontré beaucoup de difficultés avant de finalement terminer sur une bonne note avec une victoire spectaculaire face à l'Angleterre. Mais sauf catastrophe, Dupont fera son retour tôt ou tard avec les Bleus et il devrait donc récupérer le capitanat qu'il avait laissé à Grégory Alldritt pendant son absence. Le troisième ligne du Stade Rochelais ne voit aucun problème à redonner les responsabilités à son coéquipier une fois qu'il sera de retour.



XV de France : Ntamack annonce son retour https://t.co/yLKnGJKzUu pic.twitter.com/414Vfz2ULT — le10sport (@le10sport) April 2, 2024

«Si Antoine doit redevenir capitaine, ça ne me posera aucun problème»

« Le sujet n’a pas été évoqué en tout cas. Vous savez, il n’y a pas d’affaire d’ego au sein de cette équipe de France. Si Antoine doit redevenir capitaine, ça ne me posera aucun problème. Tout ce qui compte, c’est que l’équipe gagne. J’ai toujours tout mis en œuvre pour mener à bien cet objectif et je continuerai à donner autant, quel que soit le capitaine », a déclaré Grégory Alldritt dans un entretien accordé au Midi Olympique . Le Rochelais a bien profité de la chance que lui a octroyé Fabien Galthié.

«C’était une très belle marque de confiance et un grand honneur»