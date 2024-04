Une star du XV de France fait son retour, c’est le soulagement

Alexis Brunet

Alors qu'il faisait partie des joueurs cadres de Fabien Galthié, Romain Ntamack a dû renoncer à participer à la dernière Coupe du monde, à cause d'une sérieuse blessure survenue lors d'un match amical contre l'Écosse. Éloigné des terrains pendant de longs mois, le joueur du Stade Toulousain a fait son retour samedi soir, et c'est un vrai soulagement.

Lors de la Coupe du monde 2023, le XV de France n'a pas été épargné par les blessures. Comment ne pas penser à Antoine Dupont, qui avait même dû passer par la case opération pendant la compétition, afin de pouvoir revenir à temps pour les quarts de finale. Avant cet évènement, les Bleus avaient aussi perdu Romain Ntamack, et la blessure du demi d'ouverture était bien plus sérieuse.

Ntamack s'était blessé face à l'Écosse

Romain Ntamack n'a lui pas eu la chance de disputer la moindre seconde de la dernière Coupe du monde. Le Français a déclaré forfait avant le début de la compétition, car il s'était gravement blessé, lors d'un match de préparation, face à l'Écosse. Le demi d'ouverture avait été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Plus de sept mois après, il a enfin fait son retour sur les pelouses du Top 14.

«J’avais un peu la boule au ventre»