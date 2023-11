Un joueur du XV de France a galéré après l’Afrique du Sud

Thibault Morlain

A domicile, le XV de France rêvait de remporter sa première Coupe du monde de rugby. Ça s’est malheureusement terminé dès les quarts de finale avec une défaite face à l’Afrique du Sud. Pour les joueurs de Fabien Galthié, il a donc fallu digérer cette désillusion et forcément, ça n’a pas été facile. Cameron Woki peut d’ailleurs en témoigner…

Ayant retrouvé les sommets grâce à Fabien Galthié, le XV de France était annoncé parmi les grands favoris pour la dernière Coupe du monde de rugby. Alors que tout un pays attendait un sacre à domicile, le parcours s’est arrêté en quart de finale face à l’Afrique du Sud, future championne du monde. Pour toute une génération, le rêve d’être champion du monde s’est envolé, rendant encore plus amère cette désillusion. Mais de nouvelles échéances arrivent et les joueurs du XV de France doivent vite tourner la page. Chose loin d’être simple !

Coupe du Monde - XV de France : Il en remet une couche sur l’arbitrage ! https://t.co/pOKk5znp61 pic.twitter.com/mkDd9e1jZe — le10sport (@le10sport) November 14, 2023

« Pour moi, ça a été compliqué de passer à autre chose »

Dans des propos accordés à l’ AFP , Cameron Woki est revenu sur cette élimination du XV de France à la Coupe du monde de rugby. Le joueur de Fabien Galthié a alors expliqué : « S'arrêter en quart, ça a été douloureux. (…) Pour moi, ça a été compliqué de passer à autre chose. J'ai beaucoup travaillé pour faire cette Coupe du monde. Donc s'arrêter en quart, ça a été douloureux. J'ai coupé, je suis parti en Crète avec ma compagne, ça m'a permis de récupérer mentalement. Mais le fait de retrouver le club rapidement m'a permis d'oublier, de passer à autre chose. Dès que j'ai repris avec le Racing 92, la déception a été digérée ».

« Je pense que le meilleur l'a emporté »