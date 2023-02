Sous le feu des critiques, il met les choses au clair avant le 6 Nations

Axel Cornic

Si Antoine Dupont est la grande figure de proue du mouvement, le rugby français regorge de talent que les plus grandes nations au monde nous envient. C’est le cas de Romain Ntamack, installé au poste d’ouvreur depuis la Coupe du monde au Japon et véritable référence à son poste… qui traverse toutefois une période délicate depuis un an.

Il n’a que 23 ans, mais Romain Ntamack a déjà tout d’un taulier. Que ce soit avec le Stade Toulousain ou avec le XV de France, il s’est installé comme un véritable pilier inamovible et a bien garni son armoire à trophées avec deux Boucliers de Brennus, une Coupe d’Europe et un Grand Chelem. Ce Tournoi des 6 Nations 2023 va peut-être lui donner une nouvelle chance, puisque sauf accident il devrait de nouveau être intouchable au poste de numéro 10.

« On ne m'a pas pardonné grand-chose, notamment dans les médias »

Ce n’est pourtant pas si évident, puisque Romain Ntamack ne réalise pas la meilleure saison de sa carrière, en club comme en sélection, avec notamment une tournée de novembre très critiquée. « J'ai été un peu en-dedans, je revenais d'une longue blessure et on ne m'a pas pardonné grand-chose, notamment dans les médias » a-t-il expliqué, dans un long entretien accordé au Midi Olympique . « J'ai toujours eu l'habitude d'être exposé. Je le suis depuis longtemps et je me suis très rarement raté. Il me semble avoir toujours fait de très bons matchs, ou des matchs corrects en sélection, sur lesquels on n'avait pas beaucoup de choses à me reprocher ».

« Je pensais qu'on serait plus indulgents avec moi »