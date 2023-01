6 Nations : Jalibert et Ntamack, est-ce possible ?

Axel Cornic

Nombreux aimeraient avoir les mêmes problèmes de Fabien Galthié, qui dispose d’une véritable pépinière de talents pour venir garnir les rangs du XV de France. On trouve ainsi des duels incroyables à tous les postes et c’est le cas à l’ouverture avec Romain Ntamack et Matthieu Jalibert, deux joueurs d’un très haut niveau.

C’est l’un des débats récurrents en équipe de France. Maitres à joueurs de leurs équipes, Romain Ntamack doivent vivre ensemble à Marcoussis et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Toulousain a une large avance sur le Bordelais. Fabien Galthié en a fait son titulaire inamovible, motivé surtout par le lien avec son coéquipier en club Antoine Dupont. Mais le second va-t-il pouvoir tirer son épingle du jeu un jour ?

Encore une galère pour le XV de France https://t.co/m6ZLMvXNrY pic.twitter.com/vdYUhlUWbg — le10sport (@le10sport) January 31, 2023

Ntamack décevant depuis le début de la saison

Par le passé Jalibert a déjà suppléé Ntamack, mais n’a pas toujours convaincu. Les débats pourraient toutefois redevenir d’actualité, puisque le numéro 10 du Stade Toulousain n’est pas vraiment en forme depuis quelques temps. Lors de la tournée de novembre, Ntamack n’a pas été éblouissant, certes enfermé dans un jeu de dépossession mis en place par le staff du XV de France. A l’inverse, Jalibert fait figure de véritable phare qui guide l’UBB dans une période trouble cette saison, marquée par le départ de Christophe Urios.

Une occasion en or pour Jalibert ?

Face à l’Italie, c’est Ntamack qui devrait une nouvelle fois être titulaire à moins d’un problème de dernière minute. Pourtant, ce Tournoi des 6 Nations pourrait offrir à Fabien Galthié une chance de relancer Jalibert ! Il ne faut en effet pas oublier que Jonathan Danty est forfait et si Yoram Moefana fait figure de favori, il n’est pas impossible de voir Ntamack prendre le poste de premier centre pour laisser le 10 à Jalibert. Cela est déjà arrivé par le passé et si le résultat n’a pas forcément été satisfaisant, ça reste une arme utile à ressortir à quelques mois de la Coupe du monde.