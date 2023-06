Scandale pour le XV de France, il se fait démonter par son propre club

Axel Cornic

Considéré comme l’un des candidats principaux à une place pour la Coupe du monde 2023, Mohamed Haouas ne reverra pas le XV de France de sitôt. Le pilier droit, récemment condamné à un an de prison pour violences conjugales, a en effet été lâché par la FFR ainsi que par Clermont, où il était censé évoluer à partir de la saison prochaine. Et dans son actuel club de Montpellier non plus, on ne comprend pas son geste.

C’est une affaire qui secoue le rugby depuis quelques jours. Coupable d’avoir porté des coups à la mère de ses enfants devant son lieu de travail, Mohamed Haouas a peut-être fait une croix sur sa carrière professionnelle. La FFR a en effet annoncé qu’il n’est plus sélectionnable pour le XV de France, tandis que l’ASM Clermont Auvergne a cassé le contrat signé avec le pilier de 29 ans il y a seulement quelques mois.

« Il y avait comme un pressentiment qu’il pouvait se passer un truc »

Une réaction nous arrive également de Montpellier, actuel club de Mohamed Haouas, avec un entretien de Jean-Baptiste Elissalde accordé à viàOccitanie . « On ne l’a vécu très bien. On avait prévu de l’aligner sur la feuille pour son dernier match avec le MHR et c’est bizarre, il y avait comme un pressentiment qu’il pouvait se passer un truc » a expliqué le co-entraineur du MHR. « On n'imaginait pas à ce point-là, malheureusement c’est arrivé ».

« Je suis vraiment déçu par son comportement »