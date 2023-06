Dupont, Ntamack… Wilkinson s’enflamme pour les stars du XV de France

Thibault Morlain

D’ici quelques semaines maintenant, le XV de France va lancer sa Coupe du monde à domicile avec une rencontre face à La Nouvelle-Zélande. Un choc pour bien débuter le tournoi dont les hommes de Fabien Galthié sont annoncés parmi les favoris. Il faut dire que les Bleus peuvent compter sur une génération dorée. Légende de ce sport, Jonny Wilkinson a d’ailleurs livré son regard sur certains cracks du XV de France, à savoir Antoine Dupont et Romain Ntamack.

Depuis quelques années maintenant, le XV de France est au sommet du rugby européen et mondial. Désormais, pour les hommes de Fabien Galthié, il faudra confirmer cela au mois de septembre, à l’occasion de la Coupe du monde. Pour ce rendez-vous, les yeux seront notamment rivés vers les stars du groupe tricolore. On pense bien évidemment à Antoine Dupont, l’un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Capitaine du XV de France, le demi de mêlée devra mener ses coéquipiers vers les sommets.

Scandale pour le XV de France, le gouvernement Macron interpelle Galthié https://t.co/dvYoaB6U81 pic.twitter.com/X0CU2v6KzE — le10sport (@le10sport) May 31, 2023

« Il aura toujours cet impact sur son équipe »

Un joueur sur lequel s’est confié Jonny Wilkinson. Gloire du rugby anglais et légende de ce sport, il s’est exprimé pour Le Parisien . Et à propos d’Antoine Dupont, il a lâché : « Les adversaires cernent-ils mieux Dupont ? Tout n’est pas comme il y a deux ans, et tout ne doit pas l’être. Les défenseurs sont plus avertis du danger, les plans de jeu autour de lui ont évolué, on tente de diminuer ses options sur la pelouse. Mais tant qu’il continue d’explorer son talent, qu’il reste curieux sur ce qu’il peut apporter dans le jeu, il aura toujours cet impact sur son équipe, même si parfois il semble moins impressionnant. C’est ce qu’il fait, comme on peut le voir. Il ne faut pas toujours s’enfermer dans ce qu’on arrivait à faire il y a deux ou trois ans ».

« Tout est juste »