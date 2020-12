Rugby

Rugby - XV de France : Raphaël Ibañez enthousiaste pour le choc contre les All Blacks !

Publié le 15 décembre 2020 à 23h35 par La rédaction

Le XV de France et la Nouvelle-Zélande se retrouveront dès les phases de poule de la Coupe du monde 2023. Le manager des Bleus Raphaël Ibañez salive déjà à la perspective de ce défi majeur.

Le mondial 2019 n’a pas donné lieu à une rencontre entre le XV de France et la Nouvelle-Zélande, la prochaine édition n’y échappera pas ! Ce lundi avait lieu à Paris le tirage au sort de la Coupe du monde 2023 qui se déroulera dans l’hexagone, et les Bleus ont tiré le gros lot avec les All Blacks ! Une affiche de légende déjà programmée qui ravive le souvenir des plus beaux exploits du rugby tricolore, d’autant plus alléchante après les promesses démontrées par les jeunes pousses de Fabien Galthié et Raphaël Ibañez. Ce dernier est apparu enthousiaste à l’idée de défier la Nouvelle-Zélande sur le site de la FFR .

« Il y a une très belle histoire entre nous »