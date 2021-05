Rugby

Rugby - XV de France : L’Australie rassure la France avant la tournée estivale !

Publié le 31 mai 2021 à 23h35 par A.C.

La Fédération australienne de rugby a tenu à envoyer un message aux Français, qui disputeront trois test-matchs sur le sol australien en juillet prochain.

On a longtemps cru que cette tournée n’allait jamais avoir lieu. Finalement, le XV de France va bel et bien s’envoler vers l’hémisphère sud et plus précisément l’Australie, pour y disputer la traditionnelle tournée estivale. Trois matchs attendent les hommes de Fabien Galthié, du 7 au 17 juillet prochain, face à l’un des quarts de finalistes de la dernière Coupe du monde. La crise sanitaire actuelle va toutefois compliquer les choses, avec des protocoles renforcés pour les Bleus , qui pourraient décider d’emmener deux équipes complètes en Australie.

« Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour que la tournée ait lieu »