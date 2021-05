Rugby

Rugby - XV de France : Galthié revient sur la polémique Covid du dernier Tournoi !

Publié le 25 mai 2021 à 18h35 par A.C.

Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France, est revenu sur la grosse polémique de l’hiver sur la bulle sanitaire.

Le Tournoi des 6 Nations n’a pas échappé à la crise sanitaire. Cet hiver, le XV de France s’est en effet retrouvé au cœur d’une grosse polémique, pour un supposé non-respect de la bulle sanitaire mise en place par tous les participants de la compétition. C’est surtout Fabien Galthié qui a été pointé du doigt, retenu coupable de la contamination de plusieurs joueurs et membres du staff et donc du report du match contre l’Écosse. Finalement, en mars dernier RTL livrait des informations qui innocentaient le sélectionneur français.

« Cette exposition médiatique a été une bonne expérience individuelle et collective »