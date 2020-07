Rugby

Rugby - XV de France : La FFR hausse le ton pour l’équipe de France !

Publié le 25 juillet 2020 à 9h35 par A.C.

La Fédération française de rugby ne semble pas vouloir discuter avec la LNR, concernant les matchs qui attendent le XV de France à l’automne prochain.

La crise sanitaire du COVID-19 a eu des grosses répercussions sur le rugby international. Certaines Fédérations, comme celle américaine, ont en effet été contraintes de déposer le bilan. Ainsi, la fenêtre internationale de cet automne, pourrait nous réserver plus de matchs que d’habitude, afin que les Fédérations concernées puissent redresser la barre au niveau économique. Le XV de France devrait ainsi avoir six rencontres, notamment avec le report du match du Tournoi des 6 Nations 2020, face à l’Irlande.

La FFR prête à discuter... mais pas sur le nombre de matchs !