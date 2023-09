Le XV de France se fait fracasser, un soutien inattendu arrive

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les critiques sont nombreuses au lendemain de la victoire du XV de France contre l’Uruguay (27-12), la faute à la piètre performance des hommes de Fabien Galthié. Des attaques injustifiées aux yeux d’Hervé Renard. Présent en conférence de presse ce vendredi, le sélectionneur de l’équipe de France féminine de football a reconnu suivre de près le Mondial et a défendu le bilan des Bleus.

On pourrait penser que le XV de France s’est incliné au vu des réactions au lendemain du match contre l’Uruguay, mais les Bleus ont bien assuré l’essentiel sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy (27-12). Force est de constater néanmoins que les joueurs tricolores sont passés à côté de leur deuxième rendez-vous dans la compétition, multipliant des erreurs qui auraient pu coûter plus cher, alors que le XV de France a déjà raté le bonus offensif en ne marquant que trois essais. Pour autant, certains observateurs trouvent ces critiques injustifiées.



« Il y a un titre de L’Équipe qui ne m'a pas trop plu ce matin »

A la tête de l’équipe de France féminine de football, Hervé Renard s’est exprimé ce vendredi en conférence de presse sur le Mondial se déroulant actuellement dans l’Hexagone. Et aux yeux du sélectionneur, le constat réalisé au lendemain de la victoire face à l’Uruguay est injuste : « Et comment je suis la Coupe du monde de rugby, il n'y a pas beaucoup de Français qui ne la suivent pas. J'ai vu un match intéressant hier, il y a un titre de L'Equipe qui ne m'a pas trop plu ce matin. 12 changements et une victoire contre l'Uruguay, on lit ce titre, je me mets à la place du staff, on ne fait pas le même métier... » « Au Nord, c'était très brouillon », pouvait-on lire en Une du quotidien sportif ce vendredi, avec comme titre pour le résumé du match : « Oh, la belle purge ! »

« Je pense et je souhaite à Galthié et à toute l'équipe de France d'être champion du monde »