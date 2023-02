Le XV de France a un gros problème, la raison est dévoilée

Axel Cornic

Depuis le début du Tournoi des 6 Nations, le XV de France fait face à des sérieux problèmes de discipline. Cela a été le cas lors de la défaite face à l’Irlande, avec Uini Atonio qui a écopé de trois semaines de suspension pour un plaquage haut et qui va beaucoup manquer aux Bleus, qui peuvent toujours remporter le 6 Nations même s’ils ont perdu le Grand Chelem.

Face à l’Italie (24-29), on avait déjà vu un visage inquiétant du XV de France. S’ils ont remporté la victoire pour leur entrée en lice dans le Tournoi des 6 Nations, les hommes de Fabien Galthié ont eu chaud à cause de leur indiscipline, avec pas moins de 18 fautes au compteur. Ça ne s’est pas arrangé face à l’Irlande (32-19), avec notamment la suspension d’Uini Atonio.

Danger pour le XV de France, Galthié face à sa kryptonite https://t.co/c7PUCydGd0 pic.twitter.com/N9Nmi3mdSR — le10sport (@le10sport) February 18, 2023

« Les Français subissent ces changements de règles car ils ne se sont pas vus depuis novembre »

Ancien arbitre désormais adjoint de Philippe Saint-André au MHR, Alexandre Ruiz s'est exprimé au sujet de cette indiscipline française, qui gâche le début de ce Tournoi des 6 Nations. « Les Français subissent ces changements de règles car ils ne se sont pas vus depuis novembre, donc ils n'ont pas pu travailler collectivement sur cette problématique » a-t-il expliqué, dans des propos rapportés par RMC Sport . « Nous aussi on a eu ce problème-là face aux Ospreys et aux London Irish, en Coupe d'Europe. Donc je ne suis pas surpris ».

« A la sortie du 6 Nations, il y aura les désignations pour les arbitres qui vont être retenus à la Coupe du Monde »