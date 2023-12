Il annonce du lourd pour le XV de France

Jean de Teyssière

Le XV de France a vu sa Coupe du monde se terminer de manière précoce face à l'Afrique du Sud, et ce, en quart de finale (28-29). Un rebond est attendu dans les prochaines années et Fabien Galthié devra appuyer sur cette énorme désillusion pour motiver ses troupes. Pour l'ancien sélectionneur de la Nouvelle-Zélande, le futur du XV de France sera radieux.

Lors de la Coupe du monde, le XV de France a été stoppé brutalement dans son rêve de soulever le trophée Webb Ellis par l'Afrique du Sud. Une désillusion dure à encaisser, mais qu'il faudra vite digérer et surtout ne pas oublier, afin d'apprendre de ses erreurs et ne pas les répéter en 2027.

«À quand le rebond ? Cela va arriver»

Il y a deux semaines, Fabien Galthié avait évoqué le nouveau cycle du XV de France, en présentants ses nouveaux adjoints. Le sélectionneur du XV de France était revenu sur le moteur que peut offrir la défaite en Coupe du monde à son équipe : « J’ai ressenti chez eux une grande motivation, une grande force. J’ai senti l’évidence aussi. Leur histoire, leur potentiel, leur talent et leur passion (…) L’arrivée du nouveau staff, de Jean-Marc (Lhermet) à nos côtés (en charge du haut-niveau à la FFR). Cela va nous permettre d’accepter, de dépasser, de transcender. À quand le rebond ? Cela va arriver. Il ne faut pas faire semblant, et les joueurs ne font pas semblant. Ils sont honnêtes, droits, courageux. Il n’y a pas de raison qu’on ne soit pas encore plus forts. Après le temps de la colère, vient le temps de l’ambition. Le temps sera notre allié. »

«L'équipe de France n'a pas fini de grandir»