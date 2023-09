Coupe du monde de Rugby : Le XV de France va défier... un dentiste !

Alexis Brunet

Le XV de France compte dans ses rangs certains des meilleurs joueurs du monde. C'est le cas d'Antoine Dupont par exemple, qui a reçu ce titre en 2021. Mais face à la Namibie, les Bleus vont se confronter à certains profils plus atypiques. L'international namibien Pieter-Jan Van Lill est par exemple joueur de neuvième division en France, mais aussi dentiste en même temps.

Jeudi soir, le XV de France voudra continuer son sans-faute. Les joueurs de Fabien Galthié ont déjà deux victoires au compteur, après leurs succès face à la Nouvelle-Zélande, et l'Uruguay. Le prochain adversaire des Bleus se nomme la Namibie, et pour l'occasion le sélectionneur français a décidé d'aligner l'équipe premium. Ce dernier a opéré douze changements par rapport au dernier match, avec les retours d'Antoine Dupont, Cyril Baille, ou bien Jonathan Danty entre autres.

Pieter-Jan Van Lill est dentiste en France

Face à la Namibie, l'intensité ne sera peut-être pas la même que face à la Nouvelle-Zélande. Le pays d'Afrique n'est que 21ème au classement World Rugby, et certains joueurs ont un autre travail en dehors du rugby. C'est le cas du deuxième-ligne Pieter-Jan Van Lill qui est dentiste, en plus d'évoluer en neuvième division française. Ce dernier s'est d'ailleurs confié à L’Équipe sur son métier, et comment tout cela est arrivé. « Je m'occupe de tout. Des caries, des implants, de la chirurgie... Ma vocation est venue en pénétrant dans une église avec mes parents, un dimanche. J'avais 17 ans. Dans cette église, j'ai vu entrer des médecins, des avocats, des notaires, je me suis alors demandé quel métier pourrait m'assurer une certaine sécurité économique. Comme il n'y avait pas de dentiste dans le lot, je me suis dit que ça pourrait faire un beau métier. Parce qu'on a toujours besoin d'un dentiste. Et parce qu'un dentiste a ce pouvoir de changer le sourire des gens, et donc de changer leur vie de tous les jours, de la rendre plus agréable. »

«Jouer en Régionale 2 n'est pas toujours simple»