Coupe du Monde : Avec Jelonch et Baille, Fabien Galthié prend-il un risque ?

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Le sélectionneur du XV de France a présenté sa liste des 33 « mondialistes » ce lundi sur le plateau de TF1. Parmi les hommes retenus, deux ne sont pourtant pas en état de jouer le match d'ouverture contre la Nouvelle-Zélande. Anthony Jelonch n’est pas encore opérationnel après son opération du genou. Et Cyril Baille est blessé au mollet. Deux tauliers dont Fabien Galthié ne voulait pas se passer.

La liste des 33 ne comporte finalement pas vraiment de surprise. Elle est plutôt cohérente avec les critères fixés par le staff des Bleus. Les joueurs cités présentent donc, pour la plupart, un vécu important depuis quatre saisons avec l’équipe de France ; ou ils possèdent un atout précieux aux yeux du staff : ils sont polyvalents. Ainsi, il n’y aura pas beaucoup de débat sur la présence des uns ou l’absence des autres. La liste est logique. Même la présence des jeunes Luis Bielle-Biarrey et Paul Boudehent paraît désormais une évidence. Et la seule interrogation concerne la prise de risque. Fabien Galthié a choisi de ne pas se séparer de ses tauliers Anthony Jelonch et Cyril Baille. Ils ne seront pourtant pas présent pour le match d’ouverture le 8 septembre contre les All-Blacks.

Très honoré, très fier et prêt à tout donner dans cette magnifique aventure🇫🇷 💙 pic.twitter.com/ctB4J7DyFv — Cyril Baille (@CBaille) August 21, 2023

Retour mi-septembre

« Ce sont des choix, explique le sélectionneur. Des joueurs très importants dans notre histoire. La décision a été prise avec l’analyse qu’on a pu faire avec le staff médical et le staff performance. Ils seront de retour mi-septembre » , confirme Fabien Galthié. Ainsi, ils pourront peut-être postuler pour le dernier match de poule contre l’Italie.

La vraie Coupe du monde commence en octobre