«Arrête d'être gentil» : L'étonnante demande du XV de France à ce joueur

Face à l'Ecosse, le XV de France a dû gérer la rapide exclusion de son pilier Mohamed Haouas, auteur d'un coup de tête sur un adversaire. En conséquence, Sipili Falatea, habitué à rentrer en fin de match, a dû se mettre en action bien plus tôt. Revenant sur cet événement, le joueur de l'UBB a révélé les étonnants conseils du staff du XV de France.

Habituellement, avec le XV de France, on voit Sipili Falatea faire son apparition durant la seconde mi-temps afin d'apporter du sang neuf en première ligne. Face à l'Ecosse, le pilier de l'UBB a dû quelque peu revoir ses plans puisque suite à l'exclusion de Mohamed Haouas, Falatea est entré sur la pelouse du Stade de France dès la 10ème minute de jeu. Pour cela, il a d'ailleurs été mis en condition pour William Servat, membre du staff du XV de France, qui lui a alors fait quelques demandes très précises pour son jeu.

«J'étais fou» : Le père d'un joueur du XV de France s'en prend à Galthié https://t.co/aZUaUEwlRW pic.twitter.com/xnzLSpC80n — le10sport (@le10sport) February 28, 2023

« Dans la tête, j'étais prêt »

« On doit être préparé à tout lorsqu'on endosse le rôle de finisseur mais, honnêtement, sur le coup, je ne pas que j'allais devoir entrer en jeu si tôt et pour aussi longtemps. Pendant l'arrêt de jeu de l'arbitrage vidéo, on m'a dit d'aller m'échauffer. J'ai à peine eu le temps de faire un aller-retour et il fallait y aller... Je n'étais pas ce qu'il y a de plus chaud, mais par contre, dans la tête, j'étais prêt », a tout d'abord expliqué Sipili Falatea, pour le Midi Olympique , à propos de son entrée en jeu très tôt durant la rencontre du XV de France.

« Faire mal aux adversaires »