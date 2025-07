Antoine Dupont : Son côté manipulateur révélé au grand jour !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou en mars dernier, Antoine Dupont est en pleine convalescence, de quoi lui donner le temps de participer à l’émission "Sous le soleil de Platon" et de se prononcer sur sa personnalité, admettant notamment un penchant pour la manipulation sur le terrain.

Timide, mais avec un fort caractère. Réservé, mais salué pour son leadership. Antoine Dupont s’est imposé au fil des années comme l’un des meilleurs joueurs de la planète, mais également comme un capitaine exemplaire, que ce soit du côté du Stade Toulousain ou au sein du XV de France. Invité de l’émission Sous le soleil de Platon sur France Inter, Antoine Dupont s’est livré comme rarement sur sa personnalité.

« Manipuler ? On dira ça comme ça » « J’ai quand même de l’égo, estime Antoine Dupont. Il en faut quand on est un compétiteur, un sportif de haut niveau, il faut avoir de l’égo, mais me mettre en avant dans un groupe, ça n’a jamais été quelque chose que j’affectionnais. Je n’ai jamais aimé parler devant tout le monde, je n’ai jamais aimé être celui qui est devant et qui dit « suivez moi », mais d’un autre côté, quand ça n’allait pas comme j’avais envie, ça m’agaçait aussi. Donc j’avais ce tempérament râleur, et un peu chef dans l’âme, mais de second rang, qui restait derrière et aimait bien commander à distance, donc ça allait aussi avec ma personnalité. Pousser les autres à faire comme j’avais envie peut-être (rire) ». « Manipuler, mais dans le bon sens ? », a alors enchaîné le philosophe Charles Pépin, menant l’interview. « Oui, on dira ça comme ça », a validé la star du XV de France.