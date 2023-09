XV de France : une histoire incroyable de faux billets

Benjamin Labrousse

Alors que le match inaugural de la Coupe du monde entre le XV de France et les All Blacks était extrêmement attendu, certains supporters ont malheureusement été victimes d’arnaques. C’est le cas du jeune Lino et de son papa qui ont reçu un faux billet. Toutefois, le petit garçon a été invité par l’ancien international australien James O’Connor afin d’assister à la rencontre !

La Coupe du monde donne toujours lieu à de belles histoires. Vendredi dernier, le XV de France s’est imposé au Stade de France face aux All Blacks (27-13) avec un public en feu. Une rencontre à laquelle a pu assisté le petit Lino. Recalé à l’entrée du stade aux côtés de son père, le jeune garçon est tombé nez à nez avec James O’Connor, ancien joueur de l’Australie et venu assister à la rencontre. Ce dernier étant venu avec un ami en retard, a décidé d’offrir la place au garçon.

XV de France : Un joueur a vécu l’enfer avant la Coupe du monde, il vide son sac https://t.co/2QEHqA4D99 pic.twitter.com/FqpNxd2VD1 — le10sport (@le10sport) September 13, 2023

« Le reste appartient à l’histoire »

Dans une publication sur Instagram , James O’Connor a d’ailleurs communiqué à propos du jeune Lino avec qui il a assisté à la rencontre : « Est-ce le karma, le destin, ou la chance ? Quoi qu’il en soit, j’ai trouvé un nouvel ami. Le reste appartient à l’histoire. « Nous avons passé un très bon moment. J’ai définitivement testé mon français, c’est sûr » , écrit ainsi l’ancien joueur du RC Toulon dans des propos relayés par Actu Rugby .

« Tu es une très belle personne »