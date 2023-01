XV de France : L’UBB fait tout pour bloquer un gros transfert

Thibault Morlain

Du côté de l’UBB, le mercato fait déjà énormément parler. En effet, le club bordelais a réalisé un énorme coup en bouclant l’arrivée de Damien Penaud pour la saison prochaine. Mais un autre gros dossier fait parler à l’UBB, celui concernant l’avenir de Matthieu Jalibert. Alors que les questions se posent, Laurent Marti a livré ses vérités.

Après avoir bouclé l’arrivée de Damien Penaud pour la saison prochain, l’Union Bordeaux-Bègles a un autre gros dossier à résoudre. En effet, dernièrement, l’avenir de Matthieu Jalibert s’est retrouvé au centre des discussions. Star du Top 14 et joueur du XV de France, le demi d’ouverture intéresserait du monde et se poserait des questions. Partira ? Ne partira pas ? Pour L’Equipe , Laurent Marti, président de l’UBB, a mis les choses au point à propos de Jalibert.

L’UBB déshabille l’équipe de France de rugby https://t.co/AVWIPrzsUv pic.twitter.com/BcgwQHL7vu — le10sport (@le10sport) January 10, 2023

« C'est une évidence »

« Jalibert sera-t-il là l’an prochain ? Matthieu n'est jamais venu dans mon bureau pour me dire qu'il souhaitait partir, contrairement à tout ce que j'ai pu lire. Il n'est donc jamais venu me dire qu'il restait, toujours contrairement à ce que j'ai lu dernièrement... Donc je ne me suis jamais posé la question de savoir s'il serait là ou pas. C'est une évidence », a tout d’abord annoncé Laurent Marti.

« Le seul engagement que j'ai pris avec lui était de tout faire pour que l'UBB joue le haut de tableau »