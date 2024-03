Une star du XV de France bientôt de retour en Top 14 ?

Arnaud De Kanel

Forfait lors de la Coupe du monde, Romain Ntamack n'a toujours pas rejoué depuis le mois d'août. Encore absent face à l'UBB, l'ouvreur du XV de France se rapproche tout de même de son retour. Ce week-end, face à Pau, pourrait marquer son grand retour sur les pelouses du Top 14.

Formant l'une des meilleures charnières française de l'histoire avec Antoine Dupont, Romain Ntamack était forcément très attendu lors de la Coupe du monde. Mais toutes les années de travail sont parties en fumée au mois d'août lors d'un match de préparation face à l'Ecosse où l'ouvreur a été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Sept mois sont passés depuis sans que Ntamack ne dispute la moindre minute. Mais son retour se précise.



Ntamack absent face à l'UBB

Pressenti pour être du groupe qui faisait le déplacement à Bordeaux pour affronter l'UBB, Romain Ntamack n'a finalement pas été convoqué par Ugo Mola contrairement à Antoine Dupont. Le Stade Toulousain prend des précautions afin d'éviter une rechute immédiate de son ouvreur vedette. « Il arrive à gérer cette impatience pour ne pas brûler les étapes, ne pas aller trop vite. Ne pas faire la semaine qui aurait pu le mettre en péril et bien prendre le temps de revenir en temps voulu. Il a très bien géré. Le fait d’être depuis maintenant quelques semaines à l’intérieur du groupe, de ne plus être en décalé, lui a fait beaucoup de bien. Maintenant, ce n’est plus qu’une question de temps et on est tous impatients de l’avoir », confiait notamment Matthis Lebel. De retour à l'entrainement collectif depuis début mars, Ntamack voit enfin le bout du tunnel.

Retour prévu samedi ?