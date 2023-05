Transfert en Top 14, il rejoint Urios et s’enflamme

Axel Cornic

Après Mohamed Haouas ou encore Marcos Kremer, l’ASM Clermont Auvergne a annoncé une nouvelle recrue ce jeudi avec Benjamin Urdapilleta. Un joueur bien connu en Top 14 pour ses années passées à Oyonnax et au Castres Olympique, mais surtout très bien connu par Christophe Urios, qui l’a eu sous ses ordres par le passé.

A 37 ans, Benjamin Urdapilleta est l’un des visages connus du Top 14... et il ne semble pas vouloir raccrocher les crampons ! En fin de contrat au Castres Olympique, l’ouvreur argentin a décidé de poursuivre sa carrière la saison prochaine à l’ASM Clermont Auvergne, où il retrouvera un certain Christophe Urios.

« Je n'ai jamais imaginé terminer ma carrière ailleurs qu'à Castres, mais... »

Dans un long entretien accordé à L’Equipe , Urdapilleta s’est expliqué au sujet de ce choix, lui qui quitte le Castres Olympique après huit années. « Je n'ai jamais imaginé terminer ma carrière ailleurs qu'à Castres. Mais on ne peut pas tout contrôler. Maintenant que tout est officiel et que tout est clair, je suis soulagé » a expliqué le numéro 10 argentin. « Je suis triste et déçu de partir mais il faut l'accepter. J'étais un peu obligé de le faire. J'ai passé huit belles années à Castres qui restera toujours dans mon cœur et celui de ma famille. Mais un nouveau très beau défi m'attend ».

« Urios m'a dit qu'il avait besoin de moi »