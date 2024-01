Top 14 : Une promesse faite à Antoine Dupont

Arnaud De Kanel

Désireux de participer aux Jeux Olympiques de Paris, Antoine Dupont va devoir mêler rugby à XV et rugby à VII pendant plusieurs mois. En effet, le demi de mêlée va participer à sa première tournée avec sa nouvelle et lancer ainsi définitivement sa transition. Le Stade Toulousain, par l’intermédiaire de son coach Ugo Mola, compte tout faire pour l’accompagner le mieux possible.

Le grand Antoine Dupont est bien de retour et il l'a montré samedi lors de la victoire du Stade Toulousain face à l'Ulster. Le capitaine du XV de France retrouve son meilleur niveau à XV, lui qui s'apprête à disputer ses premières minutes officielles à VII. Et pour le préparer au mieux à sa nouvelle discipline et l'amener vers son rêve olympique, son coach Ugo Mola promet de tout mettre en œuvre pour le mettre dans les meilleures dispositions.



XV de France : Le nouvel ovni de Galthié s’enflamme pour Dupont https://t.co/xanBeHn3EA pic.twitter.com/ThuBXAJcLw — le10sport (@le10sport) January 15, 2024

«On va tout faire pour l'accompagner»

Le coach du Stade Toulousain va perdre Antoine Dupont pendant qu'il sera en tournée avec l'équipe de France à VII mais il s'y est préparé et veut encore accompagner sa star dans les semaines à venir. « On va tout faire pour l'accompagner, le mettre dans les meilleures dispositions pour qu'il continue à attirer l'intérêt des médias et des foules et mettre en lumière ce sport qui en a besoin », a déclaré Ugo Mola en conférence de presse jeudi. Une belle promesse de faite à Antoine Dupont qui ne devrait pas avoir trop de mal à performer dans sa nouvelle discipline selon son entraineur.

«Je vois mal comment un des joueurs les plus doués de sa génération pourrait ne pas s'adapter»