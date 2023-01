Top 14 : Penaud à l'UBB, une star prend une grosse décision

La rédaction

Avec le transfert de Damian Penaud, l'Union Bordeaux-Bègles a réalisé une énorme opération. Depuis plusieurs saisons, l'UBB monte en puissance et s'affirme comme l'une des meilleures équipes du championnat. Et voilà que l'arrivée de Penaud pourrait permettre de faire coup double... À l'ouverture, Mathieu Jallibert brille et le voilà qu'il serait convaincu de poursuivre l'aventure en Gironde.

Ces derniers temps, le dossier Damian Penaud a rythmé l'actualité du Top 14. Annoncé dans tous les meilleurs clubs de l'Hexagone, le joueur du XV de France a finalement opté pour l'UBB où il s'est engagé jusqu'en 2026 après 9 années à l'ASM Clermont Auvergne. Une recrue de marque pour l'actuel 6e du championnat qui aurait joué un rôle majeur dans l'avenir de Matthieu Jalibert.

Matthieu Jalibert avait des doutes

Très performant avec l'Union Bordeaux Bègles, Matthieu Jalibert performe également avec le XV de France depuis plusieurs rassemblements. Toutefois, son avenir interrogeait. En effet, plusieurs cadors du Top 14 pistaient le demi d'ouverture notamment Toulon, le Racing 92 ou encore le Stade Français. Matthieu Jalibert ne semblait pas convaincu par le projet sportif de l'UBB, et n'était pas vraiment à l'aise au sein de son club formateur... jusqu'à la récente signature de Damian Penaud, qui a tout chamboulé.

Top 14 : Tremblement de terre à Clermont, Penaud file à l’UBB https://t.co/DY0OqTAyVo pic.twitter.com/9BnhzQwRsf — le10sport (@le10sport) December 28, 2022

Jalibert rassuré par la signature de Penaud