Rugby - Top 14 : Travers déçu après la défaite du Racing 92 !

Publié le 11 octobre 2020 à 9h35 par A.C.

Laurent Travers, manager du Racing 92, s’est exprimé en marge de la défaite des siens face au Stade Toulousain, pour le choc de la 4e journée de Top 14 (24-30).

C’était un match très attendu et le spectacle était au rendez-vous. Le Racing 92 et le Stade Toulousain, deux des équipes les plus en forme de ce début de saison, se sont affrontés dans une Paris La Défense Arena sonnant creux. Les Franciliens ont présenté une équipe remaniée, à quelques jours de leur finale de Champions Cup contre Exeter et, forcément, tout n’était pas parfait. Si certains jeunes comme Donovan Taofifenua et Jordan Joseph ont marqué des points, ils n’ont pas su résister à la furia toulonnaise.

« On ne peut pas accepter de perdre »