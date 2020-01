Rugby

Rugby - Top 14 : Saint-André livre les dessous de son arrivée à Montpellier

Publié le 22 janvier 2020 à 22h35 par A.C.

Philippe Saint-André, ancien sélectionneur du XV de France, s’est exprimé au sujet de son choix de rejoindre Montpellier.

C’est officiel, Philippe Saint-André va revenir aux affaires. L’ancien sélectionneur du XV de France va devenir le directeur du rugby de Montpellier, comme l’a annoncé Mohed Altrad tout récemment. « On a changé d'entraîneur (Xavier) Garbajosa est arrivé. (Jean-Baptiste) Elissalde est arrivé (comme adjoint). Le mois prochain (Philippe) Saint-André va arriver. Et on va continuer notre progression » a révélé le président du MHR. Une arrivée qui devrait accélérer le départ de Vern Cotter, dont le contrat se termine en juin prochain.

« Le projet du MHR est plus qu’intéressant »