Rugby - Top 14 : Médard, Parra, Bastareaud... Tous les adieux de cette dernière journée !

Publié le 5 juin 2022 à 17h35 par Axel Cornic

Ce dimanche soir se déroule la 26e et dernière journée de la phase régulière du Top 14. Elle décidera des participants aux phases finales avec de nombreux chocs sous haute tension, mais elle sera également l’occasion pour un grand nombre de joueurs de faire leurs adieux à leurs clubs respectifs.

C’est le moment. Après des longs mois de duels, de plaquages, de mêlées et de chocs retentissants, le Top 14 va livrer son verdict ce dimanche. On connaitra ce soir les six équipes qui participeront aux phases finales du Championnat et qui se disputeront donc le Bouclier de Brennus. Si Montpellier, l’Union Bordeaux-Bègles et le Castres Olympiques sont assurés de les disputer, c’est la guerre totale derrière. Vainqueur de la Champions Cup, La Rochelle affrontera l’autre Champion d’Europe du LOU dans un match qui promet, tandis que le Racing 92 et le RCT vont se livrer un duel à mort pour savoir sui réussira à arracher les dernières places qualificatives. Les autres affiches semblent plus abordables, puisque le Stade Toulousain accueillera un Biarritz Olympique déjà relégué, avec l’intention de se rattraper après la déroute en demi-finale européenne face au Leinster (40-17). Mais cette dernière journée sera surtout l’occasion pour les supporters de faire leurs adieux à certains de leurs joueurs préférés, qui changeront de club ou mettront carrément un terme à leur carrière.

Médard, toute une vie passée au Stade Toulousain

L’homme le plus attendu est bien sûr Maxime Médard. L’homme d’un seul club va en effet tirer sa révérence lors de ce qui pourrait être son dernier match à domicile, alors que son club n’est pas encore assuré de disputer les phases finales. A noter qu’il sera remplaçant face au Biarritz Olympique, avec Thomas Ramos qui a été aligné titulaire au poste de numéro 15. Même son de cloche pour son coéquipier Iosefa Tekori, qui sera pour sa part titulaire en deuxième-ligne aux côtés de Rory Arnold. Dernier tour de pistes également pour les anciens internationaux Damien Chouly et Yoann Maestri, qui évolueront respectivement avec l’USAP et le Stade Français, qui n’ont plus rien à jouer lors de cette dernière journée de Top 14.

Clermont tourne la page Parra-Lopez