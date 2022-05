Rugby

Rugby - Top 14 : C’est la fin pour Gabin Villière !

Publié le 30 mai 2022 à 18h35 par Axel Cornic

Le RCT, qui a perdu la finale de Challenge Cup face au LOU (30-12), devra faire à moins de Gabin Villière. L’international tricolore va en effet être opéré de la cheville et sera éloigné des terrains entre deux et trois mois, ce qui veut dire qu’il ne participera pas non plus à la tournée estivale du XV de France au Japon.

Il y a encore un an, le grand public ne le connaissait pas vraiment. Il faut dire que Gabin Villière fait partie de ces joueurs qui ont dû passer par les catégories inférieures et également par l’équipe de France à 7, avant de se faire un nom en Top 14. Au RCT, il est rapidement devenu incontournable et cette saison il a franchi un nouveau palier, puisqu’il est tout simplement devenu l’une des armes fatales du XV de France de Fabien Galthié, qui a conquis un Grand Chelem lors du dernier Tournoi des 6 Nations. La belle histoire a toutefois rencontré un accroc tout récemment, puisque l’ailier s’est blessé à la cheville lors de la finale de Challenge Cup, qui a été perdue par son RCT face au LOU.





Villière absent entre deux et trois mois