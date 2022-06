Rugby

Rugby : Après l'annonce de Bastareaud, la tendance est claire pour son avenir !

Publié le 1 juin 2022 à 19h35 par Dan Marciano

Dans un message publié sur les réseaux sociaux ce mercredi, Mathieu Bastareaud a annoncé son départ du LOU. En fin de contrat, le joueur de 33 ans, blessé gravement aux deux genoux en novembre dernier, n'est pas certain de poursuivre sa carrière de joueur. Il pourrait prendre sa retraite avant de prendre en charge l'équipe Crabos du Rugby club toulonnais.

L'image avait glacé les supporters présents à Toulon. Le 27 novembre dernier lors d'une rencontre entre le LOU et le RCT en Top 14, Mathieu Bastareaud, en larmes, était évacué sur une civière, touché aux deux genoux. Victime d'une rupture du tendon quadricipital des deux genoux et opéré quelques heures plus tard, l'international français n'est, depuis, plus apparu sur un terrain de rugby. Peut-être la blessure de trop pour le joueur de 33 ans, régulièrement touché par des pépins physiques tout au long de sa carrière. En fin de contrat avec le LOU, Bastareaud avait une décision à prendre. Ce mercredi sur les réseaux sociaux, le trois-quarts centre ou numéro 8 a mis fin au suspense et a officialisé son départ de Lyon. Arrivé en 2019 après huit années passées à Toulon et une courte pige à New-York, perturbée par la pandémie de Covid-19, le polyvalent joueur a tenu à remercier ses dirigeants, le staff, mais aussi les supporters.

« Au terme de la saison, il sera temps pour moi de dire au revoir au LOU rugby »