Rugby

Rugby - Top 14 : Le Racing 92 joue son avenir face au RCT !

Publié le 4 juin 2022 à 22h35 par Axel Cornic

Le Racing 92 affronte l’un des grands rendez-vous de la saison ce dimanche, avec le choc face au RCT lors de la dernière journée régulière du Top 14. Cinquièmes, les Franciliens vont joueur leur place pour les phases finales du championnat et après l’échec en Champions Cup une non-qualification serait un coup dur.

Le verdict de toute une saison tombera ce dimanche. Cette 26e et dernière journée du Top 14 va désigner les six équipes qui disputeront les phases finales et qui viseront donc le Bouclier de Brennus. Le Stade Toulousain est plus que jamais candidat à sa succession, après la désillusion connue en demi-finale de la Champions Cup. A l’inverse, La Rochelle voudra sans aucun doute surfer sur sa victoire éclatante sur le Leinster (21-24), afin d’aller chercher le premier titre national de son histoire, après avoir décroché l’Europe. L’un comme l’autre, respectivement sixième et quatrième, sont pourtant mal en point et pourraient même des faire éjecter du Top 6 an cas de défaite. Entre les deux se trouve le Racing 92, qui a lui aussi échoué dans la conquête européenne et qui pourrait se rattraper avec le septième Bouclier de Brennus de son histoire après celui de 2016, conquis dans des circonstances dantesques face au RCT de Bernard Laporte.





Rugby : Après l'annonce de Bastareaud, la tendance est claire pour son avenir ! https://t.co/ann3BHTQZC pic.twitter.com/pjIxz62TkA — le10sport (@le10sport) June 1, 2022

« Le plus important, c’est d’être maître de notre destin »