Rugby - Top 14 : La nouvelle bombe de Clermont a des grands objectifs !

Publié le 18 août 2020 à 19h35 par A.C.

Recrue phare de l’ASM Clermont Auvergne, Kotaro Matsushima compte bien impressionner dès sa première saison en Top 14.

Révélation de la dernière Coupe du monde, Kotaro Matsushima a choisi de se lancer un nouveau défi en quittant la franchise de Super Rugby des Sunwolves pour rejoindre le Top 14 et l’ASM Clermont Auvergne. Un terrain pas vraiment inconnu pour lui. Le Japonais avait en effet déjà tenté le pari français avec le Stade Toulousain, mais n’avait pas été gardé, finalement.

« Devenir le premier japonais à marquer en Top 14 ? C’est un bel objectif individuel »