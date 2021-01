Rugby

Rugby - Top 14 : Gonzalo Quesada lâche un gros conseil à Pochettino pour Messi !

Publié le 25 janvier 2021 à 11h35 par T.M.

Entraîneur du Stade Français, Gonzalo Quesada s’est prononcé sur l’arrivée de son compatriote, Mauricio Pochettino sur le banc du PSG et d’une possible arrivée de Lionel Messi dans la capitale.

La colonie argentine s’étend à Paris. Alors que le PSG pouvait déjà compter sur Mauro Icardi et Leandro Paredes, voilà que Mauricio Pochettino a pris les commandes du club de la capitale, remplaçant ainsi Thomas Tuchel sur le banc parisien. A Paris, un nouvel Argentin est donc aux commandes du club de la ville après Gonzalo Quesada, actuellement en charge du Stade Français. D’ailleurs, dans un entretien accordé au Parisien , ce dernier s’est prononcé sur cette arrivée de Pochettino au PSG, lui glissant même un conseil à propos d’un autre Argentin qui pourrait débarquer : Lionel Messi.

« Je serais aussi content de l'avoir que de ne pas l’avoir"