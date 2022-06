Top 14

Rugby - Top 14 : Emmanuel Macron décisif lors de la finale ?

Publié le 25 juin 2022 à 13h35 par Thibault Morlain

Ce vendredi soir, au Stade de France, la finale du Top 14 a livré son verdict. Et au terme de cette saison, c’est dont Montpellier qui a été sacré champion de France, l’emportant face à Castres. Ce sont donc Guilhem Guirado et ses coéquipiers qui ont soulevé le Bouclier de Brennus. Bien aidés par un certain Emmanuel Macron ?

Quoi de mieux que de terminer sur un titre de champion de France ? Ce vendredi, Guilhem Guirado disputait le dernier match de sa carrière. Le talonneur de 36 ans était donc avec Montpellier pour disputer la finale du Top 14 face à Castres. En raison d’un protocole commotion, l’ancien joueur du XV de France a dû sortir dès la 27ème minute de jeu. Toutefois, cela ne l’a pas empêché de soulever le Bouclier de Brennus. En effet, au terme des 80 minutes de cette finale, c’est Montpellier qui a pris le dessus sur Castres (29-10), permettant par la même occasion de remporter son deuxième titre de champion de France. Une fin idéale pour le joueur de 36 ans qui s’est confié après la rencontre. Revenant bien évidemment sur sa carrière et cette finale de Top 14 remportée au Stade de France ce vendredi, Guilhem Guirado a notamment dévoilé que l’échange avec Emmanuel Macron, président de la République, l’avait remonté à bloc pour disputer cette rencontre si importante.

Le bel échange entre @guilhem_guirado et le Président de la République @EmmanuelMacron 🤝🇫🇷#FinaleTOP14 pic.twitter.com/fz5sIJ3GsV — Canal Rugby Club (@CanalRugbyClub) June 24, 2022

« Cela m’a touché et m’a donné encore plus envie de rentrer dans cette finale »