«Notre Mbappé à nous», il s'enflamme pour cet ancien cadre du XV de France

La rédaction

Des nouvelles de Camille Lopez. L'ancien demi d'ouverture du XV de France, passés par Clermont, l'UBB ou encore Perpignan est désormais à l'Aviron Bayonnais, dans son département de naissance lui qui est né à Oloron-Sainte-Marie dans les Pyrénées Atlantiques. A 34 ans il a encore de beaux restes et a offert la victoire permettant à son équipe de croire aux phases finales, d'un drop dont lui seul à le secret.

L'Aviron Bayonnais, promu cette saison est en train de réaliser une excellente saison. Désormais certains d'être maintenus la saison prochaine, les hommes de Joël Rey, l'entraîneur de Bayonne peuvent même se permettre de rêver d'accéder aux phases finales. Avant le match entre l'UBB et Lyon, les Bayonnais ne pointent qu'à seulement trois points de la 4ème place, eux qui sont classés 8èmes. Et Camille Lopez leur a permis d'y croire encore un peu plus en remportant un match renversant face au champion de France 2022 : Montpellier.

«Camille Lopez nous a permis de remporter ce match»

Dans des propos rapportés par Rugbyrama , Joël Rey appuie sur la performance de Camille Lopez qui a bien aidé son équipe à remporter cette victoire : « Bien sûr, il y a Camille Lopez. Mais j’ai vu d’autres joueurs comme Tevita Tatafu, les joueurs en deuxième ligne, les piliers, un peu tout le monde. Individuellement, chacun s’est mis au niveau de son partenaire et, surtout, du collectif. Aujourd’hui, la force, c’était l’Aviron bayonnais. Camille a mis ce drop, évidemment, mais on a réussi à renverser ce match collectivement. Des erreurs nous ont coûté cher, mais c’est comme ça. On a de la jeunesse. Il ne faut pas l’excuser, mais travailler pour gommer ça très vite. ».

«C'est notre Mbappé à nous, le Mbappé de l'Aviron Bayonnais»