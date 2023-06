En plein scandale, Haouas est enfin fixé pour son avenir

La rédaction

On a très peu parlé de rugby ces dernières semaines pour Mohamed Haouas. L’ancien pilier de Montpellier, écarté par le XV de France, a en effet été condamné à un an de prison pour violences conjugales et cela a évidemment impacté sa carrière. L’ASM Clermont Auvergne, avec qui il avait signé pour la saison à venir a souhaité rompre le contrat, mais après le refus des prud’hommes une solution a été trouvée ce vendredi.

Haouas ne jouera pas à Clermont

Ainsi, les deux parties sont récemment passée devant le tribunal des prud’hommes de Clermont, qui a finalement donné raison au joueur. L’ASM s’est vu contraint de respecter le contrat signé avec Mohamed Haouas et a d’ailleurs dû lui régler ses frais d’avocat. Mais cette histoire ne pouvait pas s’arrêter là, puisqu’on tout le monde se demandait comment le pilier droit pouvait au final évoluer sous les couleurs de Clermont après que le club a déclaré qu’il ne « pourrait pas porter, sur le terrain, les couleurs du club ».

Direction Biarritz ?