24ème journée de Top 14 : Bataille à tous les niveaux !

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Les deux immenses chocs Toulon – La Rochelle et Toulouse – UBB n’éclipsent pas les cinq autres rencontres de cette la 24ème journée de Top 14. Les enjeux sont nombreux dans la course aux phases finales et pour le maintien. Et même pour le Top 8, synonyme de qualification pour la Champions Cup.

Clermont - Stade Français

Le club de l’ASM a réussi à faire parler de lui cette semaine avec le recrutement de Benjamin Urdapilleta et l’annonce du changement de président (Jean-Claude Pats remplacera Michel Guillon). Sans compter les déclarations de Sébastien Vahaamahina qui est remonté contre son club depuis sa commotion en décembre dernier. L’ambiance n’est pas rose en Auvergne. C’est pourquoi Christophe Urios a tapé du poing sur la table pour motiver ses joueurs dans la dernière ligne droite. Objectif : accrocher une huitième place synonyme de qualification pour la Champions Cup. Pour cela, l’ASM se doit de faire un sans-faute sur les trois derniers matchs. Le retour de Damian Penaud fera du bien à cette équipe qui peine à marquer des essais. En face, le Stade Français débarque avec son statut de troisième du classement à défendre. Les Parisiens n’ont pas encore leur billet pour le barrage en poche. Il leur faudra obligatoirement un succès en Auvergne pour être un peu à l’abri avant de recevoir le LOU la semaine prochaine..

Lyon - Perpignan

Avec un calendrier difficile, l’USAP est en mission commando pour tenter de glaner les trois petits points qui les séparent de la 12ème place occupée par la Section Paloise. Le déplacement à Lyon n’est pas un cadeau. Mais Brive a réussi la performance de s’imposer à Gerland, donc les hommes de Patrick Arlettaz se disent que tout est possible. Et Perpignan joue très bien actuellement. Reste à faire déjouer cette équipe lyonnaise qui n’a pas vraiment envie de sortir du top 6 cette saison. Les joueurs de Xavier Garbajosa savent qu’il faut valider l’obstacle catalan pour pouvoir s’offrir une jolie balle de match à Jean-Bouin le week-end prochain.

Montpellier - Brive

La saison n’est pas terminée pour Montpellier. Avec 49 points, le MHR est à 7 points du Top 6, et surtout à 5 points de la huitième place. C’est désormais l’objectif du club. Valider une qualification pour la Champions Cup. C’est le minimum souhaité par l’ensemble de l’équipe pour combler les contre-performances récentes. En face, Brive est déjà presque condamné. Un exploit au GGL Stadium leur donnerai un dernier espoir. S’il en reste.

Racing - Bayonne

Le choc entre le 7ème et le 8ème au classement va donner de belles indications sur l’avenir de ces deux équipes. Avantage au Racing qui reçoit, mais qui vit une fin d’exercice chaotique en enchaînant des performances irrégulières. Les joueurs de Laurent Travers ont toutes les cartes en mains pour aller glaner une place en barrage. D’autant qu’en face, Bayonne n’est pas toujours performant à l’extérieur et devra pourtant se déplacer deux fois avant la dernière journée. Pour l’Aviron, l’objectif est de sécuriser une place dans le Top 8 pour pouvoir profiter de la Champions Cup à Jean-Dauger la saison prochaine. Cela validerait une très belle saison pour un promu.

Pau - Castres

La Section est en danger. L’USAP pousse derrière pour récupérer la 12ème place. L’avantage pour les Palois, c’est de recevoir deux fois d’ici la fin de l’exercice. Et Pau est plutôt efficace à domicile. Mais attention aux Castrais qui terminent la saison en trombe. Le CO est invaincu depuis 4 matchs avec des succès contre Lyon, le Stade Toulousain et Toulon, et une victoire à Montpellier. Plus rien ne fait peur aux Tarnais qui ont retrouvé leur confiance de la saison dernière. Et finalement, le Top6 reste à portée pour eux puisqu’ils ne sont qu’à 7 points et que le calendrier est plutôt favorable puisqu’ils iront ensuite à Brive avant de recevoir Perpignan. Au pire, il y a le Top 8 à aller chercher pour une place en Champions Cup. Le CO n’a pas dit son dernier mot.