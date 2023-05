Rugby : Une pluie d’hommages après le décès de Bernard Lapasset

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

L’ancien président de la Fédération Française de Rugby et de l’IRB, Bernard Lapasset, est décédé ce mardi à l’âge de 75 ans. Au-delà du rugby, il avait fait profiter son influence à l’ensemble du sport français en s’impliquant notamment dans l’organisation des Jeux Olympiques à Paris en 2024.

C’est un grand homme de sport qui vient de s’éteindre. Né à Tarbes, Bernard Lapasset aura été l’un des dirigeants majeurs du sport français durant les 30 dernières années. D’abord dans l’ombre d’Albert Ferrasse, alors président de la Fédération Française de Rugby au début des années 70. Puis à la tête de la FFR de 1991 à 2008, avant de briguer un mandat à la présidence de l’International Rugby Board (IRB, ex World Rugby) de 2008 à 2016, Bernard Lapasset aura été de toutes les évolutions, et de toutes les batailles pour faire briller le sport français. Durant son mandat à la FFR, il contribua par exemple à obtenir pour la France l’organisation de la Coupe du monde 2007. De même, à partir de 2012, il est nommé par la ministre des Sports, Valérie Fourneyron, à la tête d’une mission destinée à améliorer l’influence de la France au sein du CIO. Travail qui entraînera la désignation de Paris comme ville hôte des Jeux Olympiques d’été 2024, dont Bernard Lapasset deviendra le président d’honneur du Comité d’organisation. Joueur, président ou ambassadeur, Bernard Lapasset aura été un homme qui compte.

Le monde du sport unanime