Champions Cup : Toulouse sombre au Leinster

Rebelotte ! Comme en 2019 et en 2022, le Stade Toulousain a été éliminé en ½ finale de Champions Cup, balayé le Leinster. Le score est lourd : 41-22. Cette fois, c’est la discipline qui a condamné les coéquipiers d’Antoine Dupont.

La gueule de bois est réelle à Toulouse ce dimanche matin. D’abord parce que le TFC a remporté la veille au soir la Coupe de France de football, provoquant une liesse immense sur la place du Capitole. Mais aussi, un peu, parce que le Stade Toulousain a une nouvelle fois subi la leçon de rugby du Leinster en Champions Cup. Comme en 2019 ou en 2022, les hommes d’Ugo Mola se sont échoués dans leur quête de conjurer le sort face à cette franchise irlandaise qui ressemble en tout point au XV du Trèfle.

2 cartons jaunes fatals

Il y aura quelques bourrasques dans les têtes toulousaines pendant quelques jours pour tenter d’expliquer la raison de ce décalage de niveau entre les deux équipes, et le pourquoi de la défaite. Pourtant l’analyse peut se faire facilement en regardant de près chaque fait de jeu. Aucun n’a été favorable à Toulouse durant la rencontre. De la blessure de Pierre-Louis Barassi trop tôt dans le match, et qui a condamné un rééquilibrage de la charnière et de toute la ligne de trois-quarts (conséquence d’un banc à six avants), au carton jaune de Rodrigue Neti en deuxième période au moment où Toulouse semblait mieux, en passant par le carton jaune pour l’en-avant volontaire de Thomas Ramos dès la 15ème minute de jeu… Aucun rebond n’a été favorable aux Rouge-et-Noirs. Et la sanction a été terrible. Le Leinster a marqué 4 de ses 5 essais durant leur supériorité numérique. Certains voudront peut-être incriminer l’arbitre du match, l’anglais Wayne Barnes, pour quelques-uns de ses choix, et surtout l’oubli d’un placage cathédrale sur Mallia qui aurait mérité un joli carton. Mais le Stade Toulousain n’a pas perdu ce match à cause de l’arbitrage.

Le Leinster incroyablement efficace