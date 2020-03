Rugby

Rugby - Top 14 : Laporte explique la décision de la FFR liée au coronavirus !

Publié le 16 mars 2020 à 16h35 par A.D.

Ce vendredi, Bernard Laporte et la FFR ont décidé de suspendre toutes les activités rugbystiques sur le territoire français. Le président de la fédération a justifié ce choix fort lié au coronavirus.

Bernard Laporte n'a voulu prendre aucun risque. A la suite de l'intervention du président d'Emmanuel Macron, sur le coronavirus, la FFF et son président ont pris la décision de suspendre toutes les compétitions rugbystiques sur le sol français ce vendredi. Sur son compte Facebook , Bernard Laporte a tenu à expliquer pourquoi une telle mesure avait été prise dans l'urgence.

«La contribution du Rugby Français doit être sans faille»