Rugby - Top 14

Rugby - Top 14 : Quand la défense de Bayonne arrache la victoire contre Brive (vidéo) !

Publié le 17 février 2021 à 15h02 par La rédaction mis à jour le 17 février 2021 à 15h03

Le geste engagé de la dernière journée du Top 14 est à mettre à l'actif de la défense solide de l'Aviron Bayonnais. Une oeuvre collective, dans les dernières secondes de la rencontre.

La dernière victoire de l'Aviron Bayonnais remontait au 21 novembre 2020 (35-29, contre Toulon). Depuis, c'est une série de cinq défaites et un collectif dans le doute qui tente de se maintenir en Top 14. Et face à de valeureux brivistes, il aura fallu plus que du coeur et du courage pour l'emporter. C'était sans compter sur la force mentale du pack bayonnais qui, dans les ultimes instants de la rencontre, a été chercher une victoire précieuse. GMF a d'ailleurs désigné comme le "geste engagé" de la 16e journée la mise en échec de la dernière tentative du CA Brive. Solide et déterminée, la défense de Bayonne n'a pas rompu au moment d'envoyer l'assaut corrézien jusqu'en touche. Une action collective pleine de sens pour des Bayonnais victorieux, au courage (26-23).