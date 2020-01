Rugby

Rugby - Top 14 : Boudjellal glisse un tacle au patron du SC Toulon !

Publié le 21 janvier 2020 à 14h35 par B.C. mis à jour le 21 janvier 2020 à 14h38

Alors qu’il souhaite prendre la tête du club Sporting Club Toulon, Mourad Boudjellal s’en est pris à Claude Roye, l’actuel actionnaire majoritaire du club de football de la ville.

Mourad Boudjellal ne s’en cache plus, il souhaite faire ses débuts dans le football dès la saison prochaine, lorsqu’il quittera le RCT. Problème, Claude Roye, actionnaire majoritaire du Sporting Club Toulon, n’est pas vendeur, et il l’a fait savoir à travers un communiqué dans lequel il s’en est pris à Boudjellal : « Depuis notre montée en National devant une audience record, le club est très convoité, ce qui n’était pas le cas quand nous étions en division Honneur. De nombreuses propositions de la part de structures françaises et étrangères, sérieuses ou plus ou moins farfelues nous sont faites depuis mai 2019. (…) Je suis ouvert à rencontrer toutes personnes qui veulent et peuvent aider le Sporting. Je suis même prêt à ouvrir le capital de manière significative mais pas en tant qu’actionnaire majoritaire. Pour être honnête je trouve quand même « très particulière » la méthode consistant à affirmer son intérêt par voie de presse et en prenant les supporters à partie plus tôt que de prendre contact avec le club ». Une sortie que n’a visiblement pas apprécié le principal intéressé.

« Même des clubs dans des villages ! C’est mieux structuré que le Sporting »