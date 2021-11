Rugby

Rugby - Top 14 : Boudjellal fait un pari audacieux sur la fin de saison du RCT !

Publié le 10 novembre 2021 à 10h35 par B.C. mis à jour le 10 novembre 2021 à 10h38

Malgré le mauvais début de saison du RC Toulon, Mourad Boudjellal estime que son ancien club parviendra à finir dans le top 6.

Douzième de Top 14, le RC Toulon vit une saison très compliquée, provoquant le départ de Patrice Colazzo et l’arrivée de Franck Azéma pour lui succéder. Un changement qui n’a pas encore porté ses fruits puisque le club varois peine à obtenir de bons résultats, en témoigne la nouvelle défaite en championnat face à Clermont (31-16) le week-end dernier. Malgré tout, Mourad Boudjellal se montre confiant concernant la suite de la saison de son ancien club.

« Ne vous inquiétez pas : je maintiens mon pari. Ils seront dans le top 6 et bien mieux après »