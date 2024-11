Rugby : Polémique sur le Haka, les All Blacks répondent

Axel Cornic

Ce samedi commencent les Autumn Nations Series et le moins que l’on puisse dire c’est qu’on ne pouvait rêver de meilleure affiche pour débuter, avec un match entre l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande qui sent la poudre. Car si les affrontements entre les deux équipes promettent toujours, cette fois la pression est montée d’un cran avec une polémique internationale.

C’était un peu trop calme au gout de Joe Marler. A quelques jours d’un test-match à Twickenham face à la Nouvelle-Zélande, le pilier anglais a mis le feu aux poudres avec un message sur les réseaux sociaux concernant le Haka. Cette danse traditionnelle maori faite avant chaque rencontre par les All Blacks ne lui plairait tout simplement pas, puisqu’il a réclamé qu’elle soit jetée « à la poubelle ».

Rugby - Mercato : La grande annonce d'Antoine Dupont sur son avenir https://t.co/dOgPRAtZI5 pic.twitter.com/zeweBUOQ7P — le10sport (@le10sport) October 31, 2024

« Il a certainement chargé le fusil, non ? »

Evidemment, il n’a pas fallu longtemps pour que ça crée une énorme polémique, avec Joe Marler qui a quitté les réseaux sociaux puis le rassemblement du XV de la Rose, avant de faire des excuses publiques. Mais en tout cas, il semble avoir donné une raison de plus aux All Blacks de s’imposer à Twickenham, ce samedi. « Il a certainement chargé le fusil, non ? » a déclaré le deuxième-ligne Scott Barrett, en conférence de presse. « Je pense qu’il y a toujours des avis sur le haka et son importance. Il est extrêmement important pour nous et il l’est pour les All Blacks depuis longtemps. Il nous apporte beaucoup. C’est un élément essentiel des All Blacks ».

« Le Haka, c’est même plus important que le rugby »

« D’une certaine manière, c’est même plus important que le rugby. Vous parlez à des gens d’Amérique et de nations de rugby moins connues et ils connaissent le rugby néo-zélandais pour le haka, donc c’est énorme pour nous et ça nous unit » a confié Barrett, qui se méfie tout de même des Anglais. « L’Angleterre n’a pas eu de matchs depuis qu’elle nous a affrontés en juillet, donc elle aura ce caillou dans la chaussure qu’elle traîne depuis un moment et elle aura à cœur de s’en débarrasser avec une bonne performance »