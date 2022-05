Rugby

Rugby : L’étonnante confidence de Mignoni après avoir battu le RCT !

Publié le 30 mai 2022 à 23h35 par Axel Cornic

Pierre Mignoni a ramené au LOU son premier titre européen, en battant lors de la finale de Champions Cup le RCT de Franck Azéma (19-13)... qu’il rejoindra la saison prochaine sur la Rade, pour redorer le blason d’un club qu’il ne connait que trop bien.

C’était le week-end des français en rugby. Avant que La Rochelle ne créé l’exploit en battant le Leinster en finale de la Champions Cup (24-21), deux clubs de Top 14 se disputaient la Challenge Cup vendredi soir, avec le LOU et le RCT. Deux clubs dont les histoires sont entrelacées, tant au niveau des couleurs que des joueurs, qui ont sont souvent passés de l’un à l’autre. Ce sera également le cas pour Pierre Mignoni, qui après avoir secondé Bernard Laporte à Toulon par le passé, a décidé de se lancer dans sa propre aventure à Lyon. Dans seulement quelques mois il fera toutefois le chemin inverse, puisqu’il retrouvera le RCT pour essayer aux côtés de Franck Azéma de relancer un club qui rencontre des gros problèmes... depuis son départ.

Rugby - Top 14 : C’est la fin pour Gabin Villière ! https://t.co/rzofHfDxGL pic.twitter.com/GmtNEQlYaU — le10sport (@le10sport) May 30, 2022

« Peu importe que ce soit nous ou Toulon qui l’ait emporté vendredi, ça ne changea rien à notre approche de la fin de saison et notre manière de collaborer »