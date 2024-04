Rugby : Le nouveau coup historique d’Antoine Dupont

Arnaud De Kanel

Bousculé en première période, le Stade Toulousain a finalement facilement disposé d'Exeter (64-26) dimanche à la faveur d'un second acte rempli de maitrise et de justesse technique. Les coéquipiers d'Antoine Dupont, qui a inscrit un essai, seront donc au rendez-vous des demies finales de Champions Cup cette année. Une qualification historique.

Le Stade Toulousain a fait ce qu'il sait faire de mieux dimanche après-midi. Brouillons et indisciplinés en première mi-temps, les joueurs d'Ugo Mola sont revenus avec de bien meilleures intentions au retour des vestiaires. Les Toulousains ont fait parler la magie avec des actions magnifiques pour assommer Exeter. Antoine Dupont a participé à la fête en inscrivant l'un des onze essais toulousain de la partie. Le Stade est qualifié pour les demies finales de cette Champions Cup, une compétition dont ils ont marqué l'histoire.

La qualification historique du Stade Toulousain

En battant Exeter 64 à 26, le Stade Toulousain s'est qualifié pour la 16ème demi finale de Champions Cup de son histoire, dépassant ainsi le Munster et ses 15 qualifications. Les coéquipiers d'Antoine Dupont seront dans le dernier carré pour la sixième année consécutive, un record également. Le précédent était partagé par le Munster (de 2000 à 2004) et les Saracens (2013-2017), présents 5 fois consécutivement en demi. Des records anecdotiques pour Ugo Mola qui rêve uniquement du titre.

Et maintenant, le doublé ?