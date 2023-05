Rugby : Le compte à rebours est lancé pour la Coupe du monde !

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde de rugby en France, c'est dans 100 jours maintenant ! Mardi, le trophée Webb Ellis est arrivé entre de bonnes mains, celles de Tendai Mtawarira, la légende des Springboks. Cédric Renard, le directeur général d'Emirates France, partenaire majeur de la compétition, s'est confié dans un entretien exclusif pour Le 10 Sport. Le compte à rebours est officiellement lancé.

On sait qu’Emirates France investit dans le sport, mais pourquoi le rugby en particulier ?



Quand vous voyez ce matin (mardi), l’Airbus A380 d’Emirates se poser à Roissy Charles de Gaulle avec la livrée spéciale Coupe du monde de rugby en France, je pense qu’on a tout résumé. Il y a une ferveur, une effervescence. On sait que c’est un tournoi qui est attendu par le monde entier et qui va fédérer l’ensemble des spectateurs du monde en entier. Nos marchés principaux sont très liés au rugby, je pense à l’Angleterre, à la France, au Japon, à l’Argentine, à l’Australie, à la Nouvelle-Zélande ou encore à l’Afrique du Sud. Ce sont des pays sur lesquels nous sommes très présents donc comme vous l’aurez compris, il y a une très forte complémentarité avec le rugby et Emirates. Et c’est pour cela qu’on était ravi, à J-100 du coup d’envoi de la compétition, de rendre l’événement encore plus concret, et puis quand vous voyez Tendai Mtawarira, une légende du rugby, qui arrive sur le tarmac et qui remet la coupe à Sir Bill Beaumont, c’est un moment exceptionnel. Je pense qu’on est tous excités et impatients d’être le 8 septembre.



Est-ce une fierté pour vous ?



Vous sentez au son de ma voix qu’il y a beaucoup d’émotion ! On est en train de vivre un moment unique, c’est une Coupe du monde qui est attendue de par le monde entier et quand un événement est fait dans votre propre pays il y a une excitation encore plus importante. Le rugby a cette force, ce côté fédérateur. Quand vous regardez un match de rugby il y a une émotion particulière. Ce qu’on essaie avec Emirates en amenant la Coupe du monde en France c’est d’apporter notre pierre à l’édifice et de faire en sorte que la fête soit encore plus belle. On sera présent sur le tournoi mais aussi sur les maillots des arbitres où l’on arborera notre signature ‘Fly Better’.

The stage is set for the biggest rugby event in the world, and we're ready to join the action!Check out our brand new @RugbyWorldCup A380. 🏉 pic.twitter.com/qRtzsr3fGB — Emirates (@emirates) May 10, 2023

Le XV de France fait partie des favoris à la victoire finale. Cela représenterait quoi pour vous que la France remporte sa première Coupe du monde ?



Ce qu’on veut avant tout c’est un beau tournoi, après que le meilleur gagne. Le rugby est un sport de gentlemen. Sur le terrain il y a une intensité qui est unique dans ce sport mais en dehors il y a un respect profond. On espère juste une belle Coupe du monde, que le monde entier vibre et que nos spectateurs soient présents. On a aucun doute qu’en France, un pays qui a l’habitude d’organiser de grands événements, on ait une compétition incroyable.



On sait que le mouvement social qui se poursuit en France menace ce genre d’événements. Avez-vous une crainte face à cela ?



On est confiants sur le fait que le rugby est un sport qui attire tout le monde, qui plait au plus grand nombre et le fait que cette compétition soit répartie sur dix villes différentes montre que l’on a envie d’avoir le pays qui soit réuni donc je pense qu’il faut être confiant. Je pense aussi que tout le monde saura faire la part des choses et donner la place méritée à tous les joueurs et à tous les encadrements qui s’entrainent depuis des mois et des mois et qui attendent cette Coupe du monde avec émotion. Aujourd’hui, on a senti qu’il y avait une intensité, que la compétition commence. Alors rendez-vous le 8 septembre avec Emirates tous en France !