Rugby

Rugby : La déception de Collazo après la défaite en finale du RCT

Publié le 17 octobre 2020 à 11h35 par A.C.

Patrice Collazo, manager du RCT, s’est exprimé en marge de la défaite des siens en finale de la Challenge Cup, face à Bristol (32-19).

On y a cru pour le RCT... jusqu’à l’heure de jeu. Face à des Bristols Bears dominant, les Toulonnais ont été beaucoup trop indisciplinés et, surtout, ont rencontré un véritable bulldozer. Ancien du RCT, mais de l’Union Bordeaux-Bègles également, Semi Radradra n’a eu aucune pitié pour ses anciens coéquipiers. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde actuellement, l’ancien treiziste a été une des grandes stars de la rencontre avec deux percées incroyables, qui se sont conclues... par deux essais des Bears.

« Je suis vraiment déçu et triste pour mes joueurs »