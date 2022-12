Rugby : Gonzalo Quesada s'enflamme totalement pour Messi

Thibault Morlain

Dimanche, tout le monde sera devant la finale de la Coupe du monde, opposant l'Argentine et la France. Une rencontre que suivra d'ailleurs Gonzalo Quesada, lui l'entraîneur argentin du Stade Français. A quelques heures de ce rendez-vous tant attendu, il a tenu à dire tout le bien qu'il pensait de Lionel Messi, rendant un vibrant hommage au numéro 10 de l'Argentine.

Que ce soit en tant que joueur et désormais en tant qu'entraîneur, Gonzalo Quesada a passé de très longues années en France, que ce soit à Pau, Toulon, Biarritz, au Racing 92 ou encore au Stade Français, club qu'il entraîne actuellement. Né à Buenos Aires, il sera toutefois forcément pour l'Argentine lors de la finale de la Coupe du monde opposant l'Albiceleste à la France dimanche. Derrière le groupe de Lionel Scaloni, Quesada est notamment en admiration devant Lionel Messi, exceptionnel durant cette Coupe du monde 2022 au Qatar.

« Je suis à 100 % pour l’Argentine et à 200 % pour Messi »

Dans un entretien accordé au Parisien , Gonzalo Quesada s'est prononcé sur France-Argentine et sur Lionel Messi. A propos de La Pulga, il s'est alors enflammé, confiant : « On a tellement besoin d’un mec comme Messi. Quand on voit son caractère, son humilité, sa simplicité, les efforts qu’il a fait pour en arriver là, tu sens qu’il veut le faire pour les autres plus que pour lui. Ça le rendrait incomparable. Le jour où il gagne la Coupe du monde, personne n’aura été plus grand que lui. Je suis à 100 % pour l’Argentine et à 200 % pour Messi. La seule chose qui me consolera un peu si on perd, ce serait pour Didier Deschamps, que j’apprécie beaucoup ».

« Ça l'a rendu plus humain »