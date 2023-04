Rugby - Champions Cup : La Rochelle a les clefs pour continuer son chemin vers Dublin

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Dimanche, La Rochelle reçoit le club anglais d’Exeter pour la deuxième demi-finale de Champions Cup. Une rencontre au sommet qui se déroulera au Matmut Atlantique, à Bordeaux. Les Maritimes, champion en titre, sont les grandissimes favoris.

Sur le papier, La Rochelle est le favori de cette confrontation franco-anglaise. Le champion d’Europe en titre poursuit sa route vers Dublin et on voit mal comment cette équipe d’Exeter, actuelle sixième du championnat anglais, va pouvoir renverser les Rochelais dans une enceinte du Matmut Atlantique qui sera « gavée » de jaune. Tout porte à croire que La Rochelle va s’imposer. Même les statistiques qui indiquent que les Rochelais surfent sur une série de quatorze victoires contre des équipes britanniques et irlandaises en Champions Cup. Sans compter la forme du moment en Top 14 avec six succès consécutifs. En clair, La Rochelle est invaincue depuis le 4 février.

Atonio méfiant

Mais attention à cette équipe des Chiefs, champion d’Europe en 2020. Son effectif est moins dense que celui des trois autres écuries du dernier carré (La Rochelle, Toulouse, Leinster), mais Exeter a dans ses rangs également de joueurs de classe internationale tel que l’arrière écossais Stuart Hogg et son compatriote deuxième-ligne Jonny Gray, ainsi que les Anglais Jack Nowell (ailier), Henry Slade (centre) ou Luke Cowan-Dickie (talonneur). « C’est une très grosse équipe. Tout le monde parle du Leinster, de Toulouse mais on oublie que Exeter a été champion il y a trois ans , rappelle le pilier rochelais Uini Atoni. En plus, il y a 19 départs d’annoncés dans leur effectif, c’est leur ‘last danse’. Ils veulent finir en beauté. Exeter a un pack mobile, il porte bien le ballon et peut attaquer de partout sur le terrain ».

Rugby - Champions Cup : Le Stade Toulousain en quête d’exploit au Leinster https://t.co/6dScr2SKe5 pic.twitter.com/luVYvH0KPX — le10sport (@le10sport) April 26, 2023

O’Gara a un plan